Индекс биржи Гонконга упал на 1140 пунктов на фоне опасений торговой войны США с КНР

23 марта 2018 09:02 (UTC+04:00)

Крупное снижение котировок произошло в пятницу на Гонконгской фондовой бирже вслед за аналогичным спадом в Нью-Йорке. Индекс Hang Seng сократился на 1140 пунктов (3,67%), свидетельствуют данные торгов, передает ТАСС.

Отрицательная динамика отмечена по всему спектру акций. Потери несут все без исключения крупнейшие "голубые фишки", связанные с финансами, страхованием, сырьем, промышленностью и торговлей.

Сразу на 7% подешевели ценные бумаги высокотехнологичного гиганта Tencent и производителя линз для смартфонов Sunny Optical Technology. На 6,2% ухудшились позиции китайского автозавода Geely, на 4,7% - российской алюминиевой компании РУСАЛ.

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Azernews Newspaper
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