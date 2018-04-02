Китайская станция "Тяньгун" сгорела в атмосфере над Тихим океаном

2 апреля 2018 06:14 (UTC+04:00)

Китайская космическая станция "Тяньгун-1" сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана. Как сообщил Центр управления пилотируемыми полетами Китая (CMSA), подавляющее большинство обломков не достигли земной поверхности, передает ТАСС.

"Тяньгун-1" повторно вошла в верхние слои атмосферы в 08:15 по пекинскому времени. Подавляющее большинство частей [летательного аппарата] сгорело в процессе повторного входа в атмосферу", - указывается в сообщении центра.

Станция "Тяньгун-1" массой 8,5 т, длиной 12 м и диаметром 3,3 м была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии "Шэньчжоу". Затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Китай 1 апреля 22:28
Новый грузинский перевозчик MyWay Airlines совершил первый рейс
Грузия 1 апреля 12:34
Китайская космическая станция "Тяньгун-1" войдет в атмосферу Земли 2 апреля
Китай 1 апреля 09:15
Китайские ученые разрабатывают радар для отслеживания москитов
Китай 31 марта 14:36
КНР и Франция в сентябре совместно запустят океанографический спутник
Китай 31 марта 13:04
Китай вывел на орбиту три оптических спутника
Китай 31 марта 10:21
В Китае обнаружили свыше 500 древних артефактов
Китай 31 марта 09:47
Премьер госсовета КНР призвал к усилению конкурентоспособности в сельхозсекторе
Китай 30 марта 19:06
Завершено строительство синьцзянского участка 1100-киловольтной ЛЭП Чанцзи-Сюаньчэн (ФОТО)
Китай 30 марта 18:18
Путешествие азербайджанца в Китай, или Как съесть "несъедобные" деликатесы (ФОТО)
Путешествия 30 марта 17:42
Таджикистан и Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР обсудили торговое сотрудничество
Бизнес 30 марта 17:31
Китай успешно запустил два навигационных спутника "Бэйдоу-3" (ФОТО)
Китай 30 марта 17:19
Лидеры Китая и Намибии договорились о стратегическом сотрудничестве и партнерстве
Китай 30 марта 15:31
Китай надеется, что Россия и США смогут решить противоречия путем диалога
Китай 30 марта 15:25
Китай заявил, что вероятность падения крупных обломков станции "Тяньгун" на Землю невелика
Китай 30 марта 12:55
Завершается строительство самого крупного стадиона на Хайнане (ФОТО)
Китай 30 марта 11:54
Глава китайского МИД посетит Россию
Россия 30 марта 11:37
Глава ПК ВСНП призвал специальные комитеты играть более активную роль в новую эпоху
Китай 30 марта 10:26