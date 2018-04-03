Глава МИД Китая в Пекине встретится с министром иностранных дел КНДР

3 апреля 2018 12:07 (UTC+04:00)

Глава МИД Китая Ван И проведет встречу с находящимся в настоящее время в Пекине министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, сообщил во вторник официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, передает РИА Новости.

"Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо сегодня находится проездом в Пекине. Глава МИД Китая Ван И проведет с ним встречу", — сообщил Гэн Шуан на брифинге.

Подробности встречи будут обнародованы позднее, добавил китайский дипломат.

Ранее южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ли Ён Хо утром во вторник вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы отправиться затем с визитом в Азербайджан и Россию. По их данным, в Азербайджане министр примет участие в конференции Движения неприсоединения (пройдет 5-6 апреля), а затем поедет в Россию.

В российском МИД ранее заявили, что Москва прорабатывает визит главы МИД КНДР в Россию в ближайшей перспективе.

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