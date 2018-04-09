Китайский пассажирский самолет ARJ21-700 завершил испытательные полеты (ФОТО)

9 апреля 2018 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Разработанный и произведенный в Китае реактивный пассажирский самолет ARJ21-700 с серийным номером 104 благополучно приземлился в аэропорту "Яньлян" Сианя (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай), полностью завершив проводимую Исландией программу испытательных полетов при сильном боковом ветре скоростью более 30 узлов.

Китайский транспортный самолет впервые тестировался при таком ветре, что важно для дальнейшего повышения тестовых возможностей производимых Китаем гражданских самолетов.

Успешное завершение испытательных полетов при сильном боковом ветре с расширением полетной области означает, что ARJ21-700 полностью соответствует нормам летной годности и может безопасно эксплуатироваться при любых погодных условиях.

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