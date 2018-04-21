Китай поприветствовал решение КНДР об остановке ядерных испытаний

21 апреля 2018 09:32 (UTC+04:00)

Китай приветствует решение властей КНДР прекратить ядерные испытания, говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя МИД Китая Лу Кана, передает РИА Новости.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона на севере страны.

"Северокорейская сторона приняла решение остановить ядерные и ракетные испытания, сконцентрироваться на экономическом развитии и улучшении условий жизни населения, мы приветствуем это решение", — говорится в заявлении представителя ведомства.

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