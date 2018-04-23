В Китае ожидается расширение флота гражданских вертолетов

23 апреля 2018 14:47 (UTC+04:00)

В Китае прогнозируется увеличение флота гражданских вертолетов на фоне активного развития индустрии авиации общего назначения, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на последний прогноз компании Honeywell Aerospace.

В период с 2018 по 2022 годы количество поставленных по всему миру новых вертолетов для гражданских нужд составит примерно 4000-4200 штук, говорится в составленном компанией 20-м ежегодном "Обзоре покупок гражданских турбинных вертолетов".

В следующие пять лет намерения закупить вертолеты вырастут в Китае на девять процентных пунктов, говорится в прогнозе. К концу 2017 года китайский флот гражданских вертолетов насчитывал около 900 аппаратов.

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