Главы МИД Китая и КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

3 мая 2018 04:11 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и член Госсовета КНР, глава МИД страны Ван И в ходе состоявшейся в Пхеньяне встречи обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом, как передает ТАСС, в четверг сообщило агентство ЦТАК.

"На переговорах стороны обстоятельно обсудили вопросы, касающиеся вывода корейско-китайских отношений дружбы и сотрудничества на новый высокий уровень в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече руководителей двух стран. Также был проведен обмен мнениями по ряду вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

Программа визита Ван И включала посещение монумента дружбы Китая и КНДР, а также бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Как ранее сообщило агентство "Синьхуа", в ходе переговоров в Пхеньяне глава китайского внешнеполитического ведомства выразил надежду на успешное развитие диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Ван И также заявил о "полной поддержке Китаем усилий КНДР по достижению цели денуклеаризации Корейского полуострова".

Отношения двух стран в последнее время охладели на фоне ужесточения экономических санкций против КНДР со стороны Китая в соответствии с принятыми резолюциями Совета Безопасности ООН.

Между тем в конце марта Ким Чен Ын посетил Китай. Эта поездка стала для него первым зарубежным визитом с того момента, как он возглавил КНДР после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году. По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Ким Чен Ын пригласил его посетить Пхеньян, и китайский лидер принял это приглашение.

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