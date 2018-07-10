Китай успешно запустил навигационный спутник "Бэйдоу-2" (ФОТО)

10 июля 2018 16:20 (UTC+04:00)

С китайского космодрома Сичан 10 июля в 04:58 с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3А" (серия "Великий поход") был успешно запущен спутник "Бэйдоу-2" - 32-й спутник навигационной системы "Бэйдоу", сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что в ближайшие два года Китай запустит два резервных спутника "Бэйдоу-2" с целью обеспечения стабильного повышения уровня услуг системы "Бэйдоу-2".

Спутник "Бэйдоу-2" и ракета-носитель "Чанчжэн-3А" были разработаны соответственно Китайским исследовательским институтом космических технологий и Китайским исследовательским институтом ракетной техники.

Данный запуск стал 280-ым стартом ракет-носителей серии "Чанчжэн".

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