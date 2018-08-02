Китай готов ответить на угрозы США по увеличению пошлин

2 августа 2018 14:25 (UTC+04:00)

Китай полностью готов ответить на угрозы США по увеличению пошлин и принять необходимые контрмеры для защиты своих интересов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

Утром в среду агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Как пояснило агентство, до этого президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными.

"Что касается угроз США по дальнейшей эскалации торговой войны, то Китай к этому полностью готов, мы будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Китай готов "защищать достоинство страны и интересы народа, защищать свободную торговлю и многостороннюю торговую систему, а также отстаивать общие интересы всех стран".

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