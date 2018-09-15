Паромное сообщение между провинциями Гуандун и Хайнань в Китае остановили из-за тайфуна

15 сентября 2018 10:11 (UTC+04:00)

Власти южной китайской провинции Гуандун распорядились временно приостановить с субботы все паромное сообщение с островной провинцией Хайнань через пролив Цюнчжоу из-за приближающегося к региону супертайфуна "Мангхут", который стал 22-м по счету в этом сезоне. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает ТАСС.

Прошедший в пятницу ночью через северо-восточную часть филиппинского острова Лусон тропический циклон продолжает движение в северо-западном направлении со скоростью примерно 26 км/ч. Порывы ветра в центральной части атмосферной воронки достигают в настоящее время 234 км/ч. Тропический циклон, которому присвоена классификация "супертайфун", находится сейчас примерно в 890 км от города Янцзян (провинция Гуандун) и, как ожидается, достигнет побережья Южного Китая в ночь с 16 на 17 сентября.

Центральная метеорологическая служба Китая в субботу объявила предпоследний перед наивысшим красным оранжевый уровень опасности из-за тайфуна "Мангхут". Власти прибрежных районов провинции Гуандун, которые находятся на пути траектории движения тропического циклона, принимают необходимые меры по подготовке к удару стихии.

В соседней островной провинции Хайнань, которая также окажется в зоне сильных ливней и шквалистого ветра, местная администрация объявила о закрытии на 16-17 сентября всех туристических объектов по соображениям безопасности.

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