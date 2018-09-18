Минкоммерции КНР: Пошлины США внесли неопределенность в консультации

Решение США о введении новых ввозных пошлин на китайские товары вносит неопределенность в двусторонние торговые консультации, говорится в сообщении министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа введения пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.

"Упорная приверженность американской стороны повышенным пошлинам внесла новую неопределенность в двусторонние консультации", — говорится в опубликованном заявлении.

Торговое ведомство Китая выразило надежду на то, что американская сторона осознает возможные негативные последствия от таких действий и своевременными "убедительными мерами внесет корректировки в свое поведение".

На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайская сторона получила приглашение США провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям и приветствовал этот шаг американской стороны. Тем временем газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США, если США введут дополнительные пошлины.

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