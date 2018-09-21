МИД Китая прокомментировал введение США санкций за сотрудничество с Россией

Санкции США, введенные в отношении Китая из-за военного сотрудничества с Россией, подрывают отношения между китайскими и американскими вооруженными силами, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

Ранее минфин США сообщили, что ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу.

"Действия американской стороны серьезно подрывают отношениями между вооруженными силами Китая и США", — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя американские санкции.

Как сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, Центральный военный совет попал под вторичные санкции США из-за взаимодействия с Рособоронэкспортом, уже находящимся в "Списке обозначенных лиц", за покупку десяти военных самолетов "Сухой" в декабре 2017 года, а также зенитных ракетных комплексов С-400 в январе 2018 года.

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