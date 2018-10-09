В провинции Хэнань сокращают время оформления открытия предприятий до 4,5 рабочих дней

Для оптимизации деловой среды в провинции Хэнань (Центральный Китай) недавно было обнародовано Мнение, которое требует, начиная с октября этого года, сократить время открытия предприятий до 4,5 рабочих дней, сообщает агентство "Синьхуа".

В опубликованном "Мнении о дальнейшем уменьшении времени для оформления открытия предприятий" в провинции Хэнань ставится задача всеми силами внедрять принцип "принимать заявки в одном окне и параллельно заниматься делами", объединять окна всех отделов в одно универсальное окно оформления, при открытии предприятий осуществлять единоразовую передачу материалов, синхронное оформление, обмен информацией и ограниченное по времени решение и завершение дела. Промышленность и торговля, органы общественной безопасности, налоговой службы и другие ведомства способствуют межотраслевому, межрегиональному и межведомственному обмену информацией о предприятиях, чтобы больше пересылалось документов, а люди по этому поводу бегали поменьше.

Правительство провинции Хэнань требует не только уменьшать время оформления открытия предприятий, но и уменьшать время от открытия предприятия до начала его нормальной работы.

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