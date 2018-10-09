В провинции Хэнань сокращают время оформления открытия предприятий до 4,5 рабочих дней

9 октября 2018 17:47 (UTC+04:00)

Для оптимизации деловой среды в провинции Хэнань (Центральный Китай) недавно было обнародовано Мнение, которое требует, начиная с октября этого года, сократить время открытия предприятий до 4,5 рабочих дней, сообщает агентство "Синьхуа".

В опубликованном "Мнении о дальнейшем уменьшении времени для оформления открытия предприятий" в провинции Хэнань ставится задача всеми силами внедрять принцип "принимать заявки в одном окне и параллельно заниматься делами", объединять окна всех отделов в одно универсальное окно оформления, при открытии предприятий осуществлять единоразовую передачу материалов, синхронное оформление, обмен информацией и ограниченное по времени решение и завершение дела. Промышленность и торговля, органы общественной безопасности, налоговой службы и другие ведомства способствуют межотраслевому, межрегиональному и межведомственному обмену информацией о предприятиях, чтобы больше пересылалось документов, а люди по этому поводу бегали поменьше.

Правительство провинции Хэнань требует не только уменьшать время оформления открытия предприятий, но и уменьшать время от открытия предприятия до начала его нормальной работы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай будет импортировать товары на сумму 24 трлн. долларов США в следующие 15 лет
Китай 17:51
Объем производства на крупнейшем сланцевом месторождении Китая достиг 20 млрд. кубометров
Китай 17:41
Энтузиазм иностранных инвесторов в отношении Китая не уменьшается
Китай 17:35
Китай заинтересован в расширении экономических отношений с Ираном
Иран 16:36
В Китае создали первую зону для блокчейн-исследований
Китай 13:55
Биржи Китая растут после резкого падения
Китай 11:27
Лента новостей
Турецкие следователи изучают записи 150 камер в связи с пропажей журналиста Хашкаджи
Турция 18:49
АБР выделит Таджикистану $10 млн. для реагирования на стихийные бедствия
Таджикистан 18:45
В Азербайджане обнародованы виды разрешенной для ловли рыбы
Общество 18:40
В ООН призвали к независимому расследованию пропажи саудовского журналиста
В мире 18:33
Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли - СМИ
США 18:24
Мобильная железнодорожная клиника Наццентра офтальмологии проведет обследования в Шекинском районе
Общество 18:21
Глава МИД Британии потребовал у саудовского посла информацию о пропавшем журналисте
Европа 18:07
Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан (ФОТО)
Политика 18:06
ОО «Региональное развитие» провело семинар по повышению навыков учителей в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
Общество 18:03