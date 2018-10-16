В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологической центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 10.10 (5.10 мск) по местному времени в уезде Цзинхэ Боро-Тала-Монгольском автономном округе.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.

Информации о человеческих жертвах и разрушениях пока не поступало.

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