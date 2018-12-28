В Минкоммерции КНР ожидают сохранения темпов роста рынка электромобилей

В январе-ноябре 2018 года, объем продаж транспортных средств на новых (альтернативных) источниках энергии в Китае составил 1,03 миллиона единиц, увеличившись на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 27 декабря в Пекине сообщил официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Гао Фэн сказал, что развитие рынка новых энергетических транспортных средств зависит от поддержки правительства, снижения себестоимости энергетических батарей и других факторов технического прогресса, и повышения признания потребителей.

По его словам, ожидается, что в 2019 году рынок транспортных средств на новых источниках энергии в Китае продолжит расширяться и сохранит быстрые темпы роста.

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