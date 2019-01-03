Более 700 человек пострадали при землетрясении на юго-западе Китая

3 января 2019 18:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере 774 человека пострадали, 691 дом, в котором проживало более 270 семей, поврежден в результате землетрясения магнитудой 5,3, зафиксированного в четверг утром в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, администрация провинции направила к месту происшествия предметы первой необходимости, теплую одежду, продукты питания и медикаменты. На месте находится группа спасателей, они до сих пор ведут работы по переселению местных жителей в безопасные районы.

Как передает "Синьхуа", основные дороги, линии связи и линии электропередач повреждены не были.

Серия подземных толчков магнитудой 5,3 зафиксирована в четверг в 08:48 по местному времени (03:48 мск) вблизи уезда Гун города Ибинь. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. По состоянию на 14:00 по местному времени (09:00 мск) в регионе был зафиксирован 41 афтершок, каждый магнитудой менее 3,0.

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