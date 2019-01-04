МИД КНР: Китай всегда обеспечивает права и безопасность иностранцев на своей территории

Китай всегда обеспечивает безопасность иностранных граждан, прибывающих на его территорию, и соблюдает их права. Об этом в пятницу в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя пресс-релиз Госдепартамента, призывающий американских граждан соблюдать осторожность при посещении Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай приветствует иностранных граждан, приезжающих в КНР, и всегда обеспечивает их безопасность в соответствии с действующим законодательством, включая свободу пересечения границы", - заявил дипломат.

"В тоже время мы надеемся, что иностранцы также будут уважать правила и законы, действующие на территории КНР. Что касается иностранцев, подозреваемых в нарушении китайских законов, то власти КНР в соответствии с действующим законодательством рассматривают подобные случаи и при этом соблюдают права иностранных граждан", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что "с января по ноябрь [2018 года] 2,3 млн американцев посетили Китай". "Это гораздо больше того числа граждан КНР, которые посещали США", - подчеркнул он. "В последние годы Соединенные Штаты очень часто ищут различные предлоги, чтобы "создать барьеры" для китайских граждан, желающих посетить США. Мы надеемся, что Соединенные Штаты обратят на это внимание и будут способствовать развитию всестороннего доверия и обменам между двумя странами", - резюмировал Лу Кан.

В четверг Госдепартамент опубликовал пресс-релиз, в котором призвал граждан США к осторожности во время визитов в Китай, так как, по мнению Вашингтона, существует угроза, что власти страны могут помешать американцам покинуть ее территорию. В ведомстве отметили, что власти КНР используют свои полномочия, чтобы не дать гражданам США покинуть Китай, вводят "запреты на выезд". По мнению Госдепа, Китай использует подобные запреты, чтобы принудить граждан США участвовать в расследованиях, проводимых правительством КНР.

В январе 2018 года Госдепартамент разделил страны на четыре категории по возрастанию опасности для посещения: государства, где нужно "проявлять осторожность", "проявлять повышенную осторожность", куда следует "пересмотреть поездку" и куда лучше "не ехать". Первые две категории не посылают американцам сигналы о том, что в этих странах им может грозить непосредственная опасность, тогда как в странах третьей категории есть "существенные риски для безопасности". В настоящее время Китай власти США относят ко второй категории.

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