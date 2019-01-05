Общий объем экспорта Сянгана по итогам 2018 года обещает вырасти на 9%

Управление по развитию торговли Специального административного района Сянган сегодня объявило, что по итогам 2018 года общий объем экспорта из Сянгана обещает вырасти примерно на 9%, передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа.

В частности, экспорт игрушек и детских товаров продемонстрировал свой рост в первые 11 месяцев. Управление по развитию торговли САР Сянган пообещало активизировать усилия по освоению рынка внутренних районов Китая.

По плану, данное управление организует с 7 по 10 января сразу три выставки, именно: выставку игрушек, выставку детских товаров и выставку канцелярских товаров. Управление рассчитывает ​привлечь до 3000 компаний из разных районов мира.

Заместитель руководителя данного управления Чжоу Цилян на состоявшейся пресс-конференции отметил, что за первые 11 месяцев прошедшего года Сянган экспортировал игрушки на 45,2 млрд сянганских долларов (прирост на 11,8%), детские товары на 8,1 млрд сянганских долларов (прирост на 11,8 проц). В частности, экспорт детских товаров во внутренние районы страны составил 5,1 млрд сянганских долларов (прирост на 30 проц).

По его словам, благодаря реализации во внутренних районах Китая политики "двух детей" наблюдается значительный рост спроса на игрушки и детские товары.

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