Автомобильный туннель стоимостью $4,6 млрд открылся в Гонконге

Новый автомобильный туннель, в строительство которого было инвестировано $4,6 млрд, открылся в воскресенье в Гонконге, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Реализация этого инфраструктурного проекта заняла 10 лет, сообщили власти мегаполиса.

Речь идет о транспортной развязке протяженностью 4,5 км, из которых 3,7 км проложено в туннеле вдоль северного побережья острова Гонконг, частично по морскому дну. Новый коридор имеет по три полосы движения в обе стороны и призван разгрузить дороги в деловом центре города. Проезд по нему будет бесплатным.

Туннель оборудован уникальной системой вентиляции и очистки воздуха - крупнейшей, как утверждается, в мире. Она позволит устранять до 80% вредных частиц, содержащихся в выхлопных газах, и способна ежечасно фильтровать до 5,4 млн куб. м воздуха.

Представители движения "зеленых" приветствовали ее введение в строй и призвали власти к применению используемых в ней технологий и в других подобных сооружениях Гонконга.

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