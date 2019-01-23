СМИ: Китай создаст свободный порт для развития торговли с Россией, КНДР и Японией

Власти провинции Ляонин на северо-востоке Китая планируют создать порт свободной торговли для наращивания товарооборота с рядом стран региона, в частности с Россией, КНДР и Японией. Об этом сообщила в среду газета The Global Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, проект будет реализовываться в Даляне и помимо торговли направлен на модернизацию местной индустриальной базы за счет активного международного взаимодействия и обменов в инновационной сфере.

"Политические трения в Северо-Восточной Азии в последнее время ослабевают, и многие страны, например, Республика Корея и Япония, все более склонны создавать в регионе многосторонние свободные зоны", - приводит издание слова профессора Тяньцзиньского университета экономики и финансов (север КНР) Цун И. Он подчеркнул, что Китаю следует активно поддерживать подобные инициативы и выступать с собственными проектами аналогичного характера.

По мнению эксперта, создание свободных портов в различных частях Китая позволит преодолеть риски снижения динамики экономического роста, укрепить связи с другими странами в области народного хозяйства. "Северо-восток должен играть более важную роль в обеспечении межрегиональных контактов, раскрытию потенциала которых препятствуют изъяны системного характера, недостаточно хорошо сформировавшаяся деловая атмосфера", - добавил Цун И. Он отметил, что часть Китая, прилегающая к РФ и Корейскому полуострову, требует "скорейших структурных преобразований".

Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, китайско-российский товарооборот в 2018 году вырос на 27,1% - до более $107 млрд. Объем экспорта из Китая в РФ за 12 месяцев увеличился на 12% и превысил $47,97 млрд. Импорт товаров и услуг из России в КНР вырос на 42,7% - до $59,08 млрд. На российские регионы, граничащие с китайским северо-востоком, приходится значительная часть двусторонней торговли, что, как неоднократно отмечали экономисты и представители властей двух государств, делает особо актуальным развитие прямых межрегиональных хозяйственных связей за счет формирования особых механизмов взаимодействия, упрощения формальных процедур и усиления взаимной открытости.

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