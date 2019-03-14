Посол: КНР и РФ в 2019 году будут выводить отношения на новый уровень

14 марта 2019 14:42 (UTC+04:00)

Китай и Россия в 2019 году намерены поднять двухсторонние отношения на новую ступень. Об этом заявил посол КНР в РФ Ли Хуэй во время своего выступления в ЦИК "Единой России", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Используя возможности, связанные с 70-летием установления дипломатических отношений, в 2019 году Китай и Россия будут стимулировать выход наших отношений на новый уровень", –отметил Ли Хуэй.

По его словам, в этом году президент РФ Владимир Путин примет участие во втором Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом.

В этом году в Китае также пройдут 7-е заседание в рамках механизма диалога между правящими партиями Китая и России и 6-й форум политических партий двух стран, добавил посол.

Он также подчеркнул, что в 2018 году товарооборот между Китаем и Россией превысил 100 миллиардов долларов. Двухсторонние отношения динамично развиваются во многих направлениях.

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