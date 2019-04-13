В Пекине открывается IX международный кинофестиваль

13 апреля 2019 01:25 (UTC+04:00)

Жители и гости Пекина в субботу отмечают начало IX международного кинофестиваля (ПМКФ) с участием 775 фильмов из 85 стран и регионов мира. Как сообщили организаторы, на этот раз ежегодно проводимое мероприятие приурочено к 70-летию основания Китая и будет проходить под лозунгом "Дом - Родина".

Философия мероприятия - "Красота в различиях, гармония во многообразии". За главный приз - премию "Тяньтань" ("Храм неба") - будут бороться 14 кинокартин - Ahlat agaci ("Дикая груша", 2018) турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана, The Unorthodox (2018) Элирана Малки (Израиль), Liu lang di qiu ("Блуждающая Земля", 2019) Франта Гво (Китай), The Waiter (2018) Стива Крикриса (Греция), Trautmann ("Голкипер", 2018) Маркуса Розенмюллера (ФРГ и Великобритания), Di shi yi hui ("Одиннадцатая глава", 2019) Чэнь Цзяньбиня (Китай), Tehran: City of Love ("Город любви Тегеран", 2018) Али Джаберансари (Иран, Великобритания и Нидерланды), The Composer ("Композитор", 2018) Сиэрцзати Яхэфу (Китай и Казахстан), Iro ("Здесь", 2018) Хади Мохагега (Иран), Sunset ("Закат", 2019) Ласло Немеша (Венгрия и Франция), Ilosia aikoja, Mielenspahoittaja ("Удачи тебе, ворчун", 2018) Тийны Люми (Финляндия), Bhayanakam ("Страх", 2018) Джайяраджа (Индия), Ben Is Back ("Вернуть Бена", 2018) Питера Хеджеса (США), Hansekai ("Другой мир", 2018) Дзюндзи Сакамото (Япония) и Lykke-Per ("Счастливчик Пер", 2018) Билле Аугуста (Дания).

По данным пресс-службы ПМКФ, освещать фестиваль будут более 1,6 тыс. китайских и иностранных журналистов из примерно 600 СМИ. Показы в течение ближайшей недели пройдут в 30 крупных кинотеатрах Пекина.

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