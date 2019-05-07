Делегация Китая готовится отбыть на торговые переговоры в США -- МИД КНР

Делегация Китая по торговым вопросам готовится к поездке в США для участия в очередных консультациях. Об этом сообщил сегодня официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Гэн Шуан сделал данное заявление в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующие вопросы, добавив, что предыдущие десять раундов китайско-американских торгово-экономических консультаций продемонстировали положительный прогресс.

"Что в данный момент представляется наиболее актуальным, так это то, как мы надеемся, что американская сторона и китайская сторона будут работать вместе, чтобы идти навстречу друг другу, а также будут стремиться к достижению взаимовыгодного и обоюдовыигрышного соглашения, основанного на взаимном уважении", -- сказал Гэн Шуан.

"Это служит не только интересам Китая, но также и интересам США, а также оправдывает общие ожидания международного сообщества", -- добавил представитель МИД Китая.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.