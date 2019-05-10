Работа по сборке двигателя “Тянь Цюе” ракеты-носителя завершена в Хучжоу

10 мая 2019 17:14 (UTC+04:00)

6 мая работа по сборке двигателя “Тянь Цюе” ракеты-носителя частной компании была завершена на интеллектуальной производственной базе «Blue Arrow Aerospace» в Хучжоу, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Сообщается, что «Тянь Цюэ» (TQ-12) - это первый 80-тонный газокислородный метановый двигатель, выпущенный частной ракетной компанией Китая «Blue Arrow Aerospace». Он может быть объединен в первоклассный носитель средней грузоподъемности на нескольких ступенях, или же одиночное устройство будет служить в качестве вакуумной ступени носителя.

В настоящее время компоненты двигателя прошли испытание холодом, испытание на экструзию в условиях повышенных температур и полусистемное испытание, и готовы к ходовым испытаниям на земле.

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