Китай в июне введет ответные пошлины против США

13 мая 2019 20:24 (UTC+04:00)

Китай с 1 июня 2019 года введет ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС. Как говорится в опубликованном в понедельник заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР, эти меры приняты в ответ на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд с 10% до 25%.

"С 00:00 1 июня 2019 года в отношении части товаров из США будут повышены пошлины", - говорится в документе.

Как следует из заявления ведомства, в отношении 2493 наименований пошлины будут повышены до 25%, аналогичные сборы будут увеличены до 20% для 1078 товарных позиций. Пошлины в отношении еще 974 наименований будут повышены до 10%. Четвертая группа товаров из 595 позиций будет облагаться пошлинами 5%.

5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд будут повышены с 10% до 25%, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер утверждал, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

Глава Белого дома в прошлую пятницу заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение США пошлин на китайские товары. Американский лидер подчеркнул, что эти тарифы "могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем". Он также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд.

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