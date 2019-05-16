В Китае автомобиль въехал в прохожих, погибли три человека

16 мая 2019 21:37 (UTC+04:00)

Три человека погибли в результате наезда автомобиля на прохожих в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошёл в 19.20 по местному времени, когда на одном из перекрёстков города водитель автомобиля потерял контроль над управлением и въехал в прохожих.

В результате три человека погибли, остальные пострадавшие, количество которых не уточняется, были госпитализированы.

Полиция задержала водителя автомобиля, им оказался 23-летний молодой человек. По предварительным данным, мужчина потерял контроль над управлением из-за неожиданного приступа болезни. О каком заболевании идёт речь, не уточняется.

По видео, опубликованном на странице в Twitter газеты People's Daily, видно, что водитель продолжает нажимать на педаль газа после столкновения.

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