В Китае один человек погиб при обрушении крыши бара

Один человек погиб и 77 пострадали в понедельник в результате обрушения крыши бара на юго-востоке Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, инцидент произошел в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. На 05:30 по местному времени 12 человек госпитализированы, 52 также находятся под наблюдением врачей, однако их травмы характеризуются как легкие. Еще 13 пострадавших после оказания им незначительной помощи отпущены домой.

Спасательная операция продолжается. В ней задействованы 160 сотрудников экстренных служб и 22 единицы техники.

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