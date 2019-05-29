Huawei подала иск в США в связи с внесением компании в черный список

Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Компания Huawei уже подала иск в США и намерена подать ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона антиконституционным", - говорится в распространенном в среду заявлении.

В компании назвали запрет "лишением общественных прав".

"Этот закон прямо определяет, что компания Huawei виновна, и предусматривает введение значительного числа ограничений для Huawei. Цель его предельно ясна - вытеснить Huawei с рынка США. Это тирания "использования законодательства вместо суда", что запрещено Конституцией США", - подчеркивается в документе.