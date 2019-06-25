Хайнань вводит ограничение на движение автомобилей из других провинций

25 июня 2019 09:38 (UTC+04:00)

Власти китайской южной провинции Хайнань с 1 августа текущего года введут ограничение на движение автомобилей, зарегистрированных в других регионах страны. Как сообщила газета China Daily, эти меры направлены на снижение интенсивности дорожного движения и защиту экологии острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС

Согласно плану, разработанному департаментами общественной безопасности, транспорта и охраны окружающей среды Хайнаня, зарегистрированные в других провинциях автомашины могут перемещаться по острову не более 120 дней в году. В случае превышения лимита водитель будет оштрафован на 100 юаней (порядка $14,7) и получит три штрафных балла. Согласно китайскому законодательству, за нарушения некоторых пунктов ПДД предусмотрен не только штраф, но и начисление баллов в водительское удостоверение. В том случае, если нарушитель набирает более 12 баллов за один год, то его удостоверение аннулируется до тех пор, пока не будет заново пройден экзамен по вождению.

Как пишет издание, авто из других регионов будут зарегистрированы в специальной онлайн-системе, с помощью которой водители смогут отслеживать количество оставшихся до превышения лимита дней. Данная информация, как передает газета, будет также доступна через официальный аккаунт хайнаньского управления дорожного движения в мессенджере WeChat.

Новые правила не будут распространяться на автомобили пожарных служб, машины скорой помощи, а также электромобили. Что касается последних, власти Хайнаня активно пропагандируют использование авто на экологически чистых источниках энергии в целях сохранения окружающей среды острова.

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