Более 30 человек арестовано в Гонконге за противоправные действия в ходе акций протеста

26 августа 2019 06:17 (UTC+04:00)

За организацию беспорядков и нападение на сотрудников правоохранительных служб в ходе воскресных акций протеста в Гонконге арестовано 36 человек, сообщила местная полиция, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Протестующие во время противостояния с полицейскими, пытавшимися навести порядок, использовали бутылки с зажигательной смесью, камни. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили водяные пушки и слезоточивый газ.

В сообщении отмечается, что шесть офицеров полиции были вынуждены достать табельное оружие, а один из них даже произвел предупредительный выстрел в воздух.

"Эскалация незаконных и насильственных действий радикально настроенных протестующих не только возмутительна, но и ставит Гонконг на грань очень опасной ситуации", - говорится в распространенном заявлении местной администрации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мощным падением открылись торги в Токио на фоне эскалации торговой войны США и Китая
Бизнес 05:08
Минфин США: Трамп готов отреагировать в случае, если Китай введет новые пошлины
США 00:34
Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие в ходе разгона демонстрантов
Китай 25 августа 19:21
Полиция Гонконга задержала около 30 человек во время протестов
Китай 25 августа 11:49
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге
В мире 24 августа 18:20
Отборочный тур китайских участников регаты Monaco Optimist Team Race прошел на Хайнане
В мире 24 августа 17:36
Лента новостей
ВС Турции нейтрализовали 15 террористов на севере Ирака
Турция 07:37
Тропический шторм "Дориан" сформировался к востоку от Барбадоса
В мире 07:14
СМИ: Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерного оружия
США 06:53
Аравийская коалиция сбила два запущенных йеменскими мятежниками беспилотника
Арабские страны 06:31
Болтон призвал препятствовать разгрузке иранского танкера в Средиземном море
США 06:00
ВВС Израиля ответили на ракетный обстрел с территории сектора Газа
Израиль 05:34
Президент Боливии пригласил лидеров G7 в страну для помощи в борьбе с пожарами в Амазонии
В мире 05:18
Мощным падением открылись торги в Токио на фоне эскалации торговой войны США и Китая
Бизнес 05:08
В результате ДТП в Турции пострадали около 10 человек
Турция 04:01