Более 30 человек арестовано в Гонконге за противоправные действия в ходе акций протеста

За организацию беспорядков и нападение на сотрудников правоохранительных служб в ходе воскресных акций протеста в Гонконге арестовано 36 человек, сообщила местная полиция, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Протестующие во время противостояния с полицейскими, пытавшимися навести порядок, использовали бутылки с зажигательной смесью, камни. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили водяные пушки и слезоточивый газ.

В сообщении отмечается, что шесть офицеров полиции были вынуждены достать табельное оружие, а один из них даже произвел предупредительный выстрел в воздух.

"Эскалация незаконных и насильственных действий радикально настроенных протестующих не только возмутительна, но и ставит Гонконг на грань очень опасной ситуации", - говорится в распространенном заявлении местной администрации.

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