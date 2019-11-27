В Китае четыре человека погибли при обрушении строящегося тоннеля

27 ноября 2019 11:08 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре человека погибли и восемь числятся пропавшими в результате обрушения строящегося автодорожного тоннеля в провинции Юньнань на юго-востоке Китая. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел во вторник вечером в городе Линьцан. Под обломками оказались 13 рабочих. Местные власти заявили, что из-под завалов удалось извлечь пять человек, однако четверо из них скончались.

Как сообщили работающие на месте спасатели, работа усложняется неблагоприятными погодными условиями. В спасательной операции задействованы специально обученные собаки. Власти расследуют обстоятельства инцидента.

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