Рыболовецкое судно затонуло у берегов Китая

5 декабря 2019 08:41 (UTC+04:00)

Четыре человека пропали без вести в четверг у берегов провинции Фуцзянь на востоке Китая, где затонула рыболовецкая шхуна. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ЧП произошло в 06:43 по местному времени недалеко от города Чжанчжоу. На борту судна находились 17 человек, из них 13 удалось спасти.

Власти задействовали вертолеты и несколько катеров для поиска пропавших. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Huawei подала судебный иск против Федеральной комиссии по связи США
Китай 08:06
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 130 км от Пекина
Китай 05:20
Число погибших при обрушении автомобильного тоннеля в Китае возросло до 12
Китай 4 декабря 23:50
Азербайджанское бюро по туризму серьезно подготовится к приему туристов из Китая
Туризм 4 декабря 15:43
Оборонные расходы стран НАТО вырастут
Европа 4 декабря 13:11
При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)
Общество 4 декабря 11:25
Лента новостей
Трампа проинформировали об инциденте со стрельбой в Перл-Харбор
США 10:03
Компания Huawei внедряет новые проекты в Азербайджане
ИКТ 09:56
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 09:55
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:51
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли
Финансы 09:48
"КТК-Казахстан" продлил тендер на закупку электроприборов
Тендеры 09:48
Epsilon начала подготовку газопровода в Узбекистане к пневмоиспытаниям
Энергетика 09:45
Геологическая госкорпорация Туркменистана закупит буровое оборудование
Тендеры 09:45
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:44