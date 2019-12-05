Рыболовецкое судно затонуло у берегов Китая

Четыре человека пропали без вести в четверг у берегов провинции Фуцзянь на востоке Китая, где затонула рыболовецкая шхуна. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ЧП произошло в 06:43 по местному времени недалеко от города Чжанчжоу. На борту судна находились 17 человек, из них 13 удалось спасти.

Власти задействовали вертолеты и несколько катеров для поиска пропавших. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.

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