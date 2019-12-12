В Пекине назвали страх "китайской угрозы" у Запада следствием менталитета холодной войны

12 декабря 2019 20:48 (UTC+04:00)

Представление у западных стран о существовании "китайской угрозы" вызвано менталитетом холодной войны. Такое мнение выразила в четверг представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Похоже, сейчас некоторые западные политики и средства массовой информации коллективно испытывают параноидальный страх по отношению к Китаю, - приводятся слова пресс-секретаря на сайте ведомства. - Эта паранойя - серьезное заболевание, но оно излечимо: для этого необходимо отказаться от менталитета холодной войны, придерживаться взаимного уважения, принципов инклюзивности и взаимной выгоды".

Хуа Чуньин добавила, что "Китай никогда не начинал ни одной войны, не вмешивался во внутренние дела других стран, не захватывал чужие территории и не нарушал международные правила и порядок".

Так Хуа Чуньин прокомментировала статьи австралийского ученого Джеймса Каррена и американского политического эксперта Фарида Закарии, критикующих власти США и Австралии за утверждения о наличии "китайской угрозы" для их национальной безопасности

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