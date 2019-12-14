Каждый пятый житель Гонконга живет за чертой бедности

Свыше 1,4 млн жителей Гонконга или 20,4% населения живут за чертой бедности, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета South China Morning Post.

В правительственном докладе отмечается, что одной из причин ухудшения ситуации стало "ускорение демографического старения населения".

Представители общественных групп, ученые и законодатели выразили озабоченность увеличением доли бедных людей за год на 0,3 процентных пункта и призвали власти принять меры.

В Гонконге - одном из самых дорогих городов мира - установленный властями порог бедности предполагает ежемесячный доход для одного человека в размере 4 тыс. гонконских долларов ($513). Для семьи из двух человек эта цифра определена на уровне 10 тыс. гонконгских долларов ($1,3 тыс.), для домохозяйств из трех человек - 16,5 тыс. гонконгских долларов ($2,1 тыс.).

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