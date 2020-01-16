Си Цзиньпин поздравил Трампа с наступающим китайским Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию с наступающим Новым годом по лунному календарю (в этом году приходится на 25 января). Послание главе американской администрации было направлено по случаю подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между КНР и США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Через несколько дней наступит Новый год по лунному календарю - Праздник весны, Чуньцзе", - говорится в письме, текст которого в четверг приводит деловое издание "Цайсинь". "Вместе с моей женой Пэн Лиюань я хотел бы пожелать господину президенту, его супруге Мелании и всем членам их семьи счастливого Нового года и всего наилучшего", - сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин отметил, что "готов поддерживать тесные контакты [с Трампом]", а также подчеркнул, что "Китай готов идти навстречу американской стороне".

"Под нашим (Си Цзиньпина и Трампа - прим. ТАСС) общим руководством китайско-американские отношения в новом году могут принести еще больше выгоды и пользы для народов двух стран", - резюмировал Си Цзиньпин.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп.

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