В Ухань направили еще 2,6 тысячи медработников

Еще 2600 медицинских работников направлены на борьбу с коронавирусом в китайский город Ухань, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Это решение утвердил председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин. Подкрепление прибудет в Ухань из сухопутных, морских, воздушных и ракетных войск, а также из других воинских частей.

Новые врачи и санитары займутся организацией лечения пациентов по модели госпиталя "Хошэньшань" на базе больницы Тунцзи и в клинике охраны здоровья матери и ребенка в районе Гунгу. В первой больнице планируется обустроить 860 мест, а во второй - 700.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310.