Си Цзиньпин призвал совершенствовать систему медицинского страхования

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу заявил о необходимости совершенствования системы медицинского страхования в стране на фоне всех ее недостатков, выявленных во время нынешней вспышки коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Необходимо усовершенствовать систему медицинского страхования и оказания помощи при серьезных заболеваниях, усовершенствовать механизм оказания неотложной медицинской помощи, обеспечить, чтобы в случае эпидемий или других чрезвычайных ситуациях, медицинские учреждения сначала оказывали помощь, а затем взимали плату", - заявил китайский лидер.

По его словам, следует изучить возможность создания механизма по освобождению от оплаты медицинских расходов при конкретных заболеваниях, а также по отмене ограничений на перечень медицинских услуг, оплата которых входит в страховку, по лимитам оплаты, ограничений на лекарства и другие, чтобы устранить обеспокоенность нуждающихся в медицинской помощи людей после визита к врачу.

Си Цзиньпин также указал на необходимость координировать использование основных фондов медицинского страхования и фондов общественного здравоохранения, увеличить долю выплат учреждениям, оказывающих первичную медицинскую помощь.