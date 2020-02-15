Глава МИД Китая предложил НАТО развивать сотрудничество на равноправной основе

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мюнхене предложил главе Североатлантического альянса продвигать равноправное сотрудничество на основе взаимного уважения. Об этом сообщил в субботу МИД КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы только что однозначно заявили, что не считаете Китай соперником НАТО, дав положительную оценку огромным успехам в развитии КНР. Китайская сторона выражает по этому поводу высокое одобрение, - приводит слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства. - Надеюсь, Североатлантический альянс продолжит формировать правильное представление о Китае, будет считать нашу страну другом и партнером. КНР готова к постоянному усилению диалога и укреплению сотрудничества с НАТО на равноправной основе взаимного уважения".

По словам китайского дипломата, Пекин будет придерживаться ненаступательной оборонной стратегии на международной арене, оказывать содействие обеспечению глобальной безопасности. "Мы продолжим следовать по правильному пути мирного сотрудничества", - подчеркнул он.

Как уточнил Ван И, между Китаем и НАТО не существует геополитических противоречий и конкуренции. "Даже если у нас и возникают разногласия, они не должны стать преградой к продвижению двустороннего взаимодействия", - добавил он.

Китайский дипломат также рассказал Столтенбергу о последних мерах, которые предпринял Пекин, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса.