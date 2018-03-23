Макрон заявил о 16 пострадавших при серии нападений на юге Франции

Шестнадцать человек пострадали в результате череды нападений во французском департаменте Од в пятницу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека погибли.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ (террористическая группировка.

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