В Лондоне провели редкую операцию по удалению опухоли с помощью робота

5 апреля 2018 18:21 (UTC+04:00)

Британские врачи при помощи робота провели редкую хирургическую операцию по одновременному удалению двух органов у больной раком, операция прошла успешно, пациентка смогла покинуть больницу спустя всего несколько дней, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Операция по одновременному удалению 63-летней Кристин Локтон матки и толстой кишки прошла в Королевской больнице Марсден в Лондоне. Ее осуществил медицинский робот под названием Vinci Xi. Хирурги в момент проведения операции находились у экрана устройства и управляли процессом удаленно. Пораженные органы они видели на изображении в формате 3D, выведенном на экран, говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, робот позволил врачам делать короткие движения и исключить "естественную дрожь человеческой руки". Это не только увеличило точность операции, но и снизило негативные последствия хирургического вмешательства для организма пациента.

"Мы думаем, что точность операции намного выше. Из-за этого влияние на состояние пациента должно быть меньше. То есть мы можем проводить аналогичные операции по удалению зараженных раком органов с меньшим стрессом для пациента", - цитирует канал хирурга Шахнаваза Рашида, проводившего операцию.

Локтон вернулась домой спустя всего несколько дней после операции. "Не могу поверить, что я смогла так быстро выписаться из больницы, очень приятно оказаться дома", - приводит телеканал слова пациентки

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Azernews Newspaper
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