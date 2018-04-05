Британский министр обсудит на следующей неделе с Facebook проблему утечки данных

Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Мэтт Хэнкок примет на следующей неделе представителей американской компании Facebook, чтобы получить от них объяснения относительно скандала об утечке персональных данных, который разразился вокруг деятельности британской компании Cambridge Analytica. Об этом глава министерства написал в четверг в Twitter, передает ТАСС.

"Я ожидаю, что Facebook объяснит, почему они поставили данные более миллиона наших граждан (подданных Великобритании - прим. ТАСС) под угрозу. Это совершенно неприемлемо, и они должны доказательно подтвердить, что подобного больше никогда не произойдет", - указал Хэнкок.

Компания Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

В минувшую среду руководство Facebook объявило о том, что запускает ряд нововведений для повышения безопасности личных данных пользователей одноименной соцсети, а также высказало мнение, что Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 млн пользователей сети с помощью нанятой исследовательской компании GSR (Global Science Research). В ответ на это предположение Cambridge Analytica заявила, что не могла получить информацию такого объема, так как имела лицензию на использование данных не более чем 30 млн человек, полученных от GSR.

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