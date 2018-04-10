Франция пообещала ответить на химатаку в Сирии

10 апреля 2018 11:41 (UTC+04:00)

Париж намерен ответить на возможное применение химического оружия в Сирии, если факты и ответственные будут установлены, сказал официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, передает РИА Новости.

По версии западных стран, химическая атака произошла 7 апреля в городе Думе, предместье сирийской столицы. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами. В МИД РФ назвали целью подобных "вбросов" — выгородить террористов и оправдать возможные силовые действия извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны. Дамаск неоднократно подчеркивал, что все химоружие было вывезено из страны под контролем ОЗХО.

"Президент Франции и президент США обменялись информацией, которая подтверждает применение химического оружия [в Сирии]. Они дали инструкцию своим командам продолжать расследование. Если ответственность будет установлена, если красная линия будет пересечена, Франция на это ответит", — сказал Гриво в эфире радиостанции Europe 1.

Он не уверен, о каком сроке для ответа может идти — о часах или днях.

"Президент Французской республики и президент США договорились снова провести переговоры в течение 48 часов", — добавил Гриво.

Отвечая на вопрос, возможен ли военный ответ, официальный представитель кабмина Франции сказал: "Если красная линия будет перейдена, как сказал президент республики".

Ранее президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили ответ на возможную химатаку.

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