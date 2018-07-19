ЕК обратилась в суд в отношении Германии и Венгрии

19 июля 2018 15:28 (UTC+04:00)

Еврокомиссия обратилась в суд ЕС в связи с неполным исполнением Германией и Венгрией положений третьего энергетического пакета, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЕК.

"Европейская комиссия обращается в отношении Германии в суд ЕС для обеспечения надлежащего осуществления директивы по электроэнергии и директивы по газу. Оба документа являются частью третьего энергетического пакета и содержат ключевые положения для надлежащего функционирования энергетических рынков", — говорится в сообщении.

По мнению ЕК, "Германия не обеспечила полного соблюдения норм, касающихся полномочий и независимости национального регулирующего органа".

"В частности, регулятор не обладает полной свободой действий при установлении сетевых тарифов и других условий доступа к сетям и балансировке услуг", — отмечает ЕК. Кроме того, Германия некорректно "инкорпорировала в национальное законодательство ряд требований, касающихся модели разделения независимого оператора (ITO)".

По Венгрии ЕК отмечает, что "венгерское законодательство исключает определенные виды расходов из расчета тарифов на электроэнергию и газ для сетей в нарушение принципа возмещения расходов по тарифам".

"Кроме того, комиссия установила, что Венгрия приняла поправки к своему энергетическому законодательству, которые ставят под угрозу право операторов рынка на полный судебный пересмотр решений национального регулятора по сетевым тарифам", — говорится в сообщении.

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