Парламент Словении одобрил кабинет нового премьер-министра

13 сентября 2018 22:18 (UTC+04:00)

Парламент Словении одобрил кабинет меньшинства нового премьер-министра страны Марьяна Шареца, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Slovene Press Agency.

Парламент Словении в середине августа большинством в 55 из 90 депутатов проголосовал за кандидатуру бывшего актера-пародиста и экс-мэра провинциального города Камник Марьяна Шареца на пост главы правительства страны.
"Словения получила 13-е правительство в результате того, что кабинет меньшинства Марьяна Шареца одобрен в парламенте", — говорится в сообщении агентства.

Новый кабинет министров Словении сформирован по итогам парламентских выборов 3 июня, на которых партия кандидата в премьеры "Список Марьяна Шареца" заняла второе место. Ранее мандат на формирование кабинета министров получал лидер победившей на выборах Словенской демократической партии (SDS), дважды бывший премьер-министр Янез Янша. Однако в конце июля он уведомил президента, что ему не удается собрать большинство в 46 голосов в парламенте страны.

Марьян Шарец в возрасте 40 лет станет самым молодым премьером в истории Словении, а страной впервые будет управлять правительство меньшинства: кабмин не сформирован большинством депутатов парламента. Политик является выпускником люблянской Академии театра, радио, кино и телевидения. Общественности более всего запомнился как пародист известных деятелей, включая самых известных словенских политиков. Сам ушел в политику в 2010 году, избравшись на должность мэра Камника, которую занимал до вхождения в парламент в этом году. Шарец выставлял свою кандидатуру на выборах президента страны в 2017 году, вышел в решающий второй тур, но проиграл действующему президенту Пахору.

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