В Бирмингеме обнаружили неразорвавшуюся бомбу

25 марта 2019 21:22 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы эвакуировали людей из торгового комплекса "Стечфорд" в Бирмингеме (графство Уэст-Мидлендс) в связи с обнаружением неразорвавшейся бомбы. Об этом в понедельник в Twitter сообщила местная полиция.

"В 12:15 полиция была вызвана к торговому центру "Стечфорд" связи с обнаружением неразорвавшегося снаряда, - говорится в твите правоохранителей. - Посетители торгового центра и жители некоторых близлежащих домов были эвакуированы в качестве меры предосторожности". Отмечается, что на место прибыли саперы.

Как указывают местные СМИ, снаряд относится к периоду Второй мировой войны, полиция установила на месте кордоны.

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