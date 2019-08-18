В 12 департаментах Франции ввели повышенный уровень опасности из-за сильных гроз

18 августа 2019 11:00 (UTC+04:00)

Предпоследний уровень метеотревоги введен в 12 западных департаментах Франции в связи с ожидающимися сильными грозами. Об этом в воскресенье сообщила национальная метеорологическая служба Meteo France, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, грозы начнутся в 15:00 и затронут департаменты Эн, Кот-д’Ор, Ду, Юра, Луара, Нижний Рейн, Верхний Рейн, Рона, Верхняя Сона, Сона и Луара, Вогезы и Территорию Бельфор.

В этих районах ожидаются ливни, град и сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 27,7 м/с.

В связи со сложной погодной обстановкой специалисты Meteo France рекомендуют проявлять бдительность и ограничить использование электроприборов на открытой местности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Макрон призвал французов отказаться от насилия в пользу единства
Европа 00:29
Во Франции 13 человек пострадали при взрыве фейерверка на пляже
Европа 17 августа 14:00
Во Франции на пиротехническом шоу пострадали 13 человек
Другие страны 17 августа 11:25
Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа
Другие страны 17 августа 10:56
Внешний долг Грузии вырос на $193 млн
Финансы 16 августа 14:55
Французская монахиня стала самой пожилой жительницей Европы
Европа 16 августа 13:49
Лента новостей
Президент Афганистана осудил атаку в Кабуле
Другие страны 11:11
В Афганистане более десяти человек погибли в результате взрыва
Другие страны 10:43
На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
В мире 10:23
Миочич нокаутировал Кормье и завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Спорт 10:08
Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
Китай 09:51
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:36
Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле
Другие страны 09:28
В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
Казахстан 08:41
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
США 08:17