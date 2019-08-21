Германия потратила на американские войска в ФРГ за семь лет €243 млн

21 августа 2019 09:24 (UTC+04:00)

Правительство ФРГ потратило на размещенные в Германии американские войска за последние семь лет в общей сложности €243 млн. Об этом говорится в ответе Минфина ФРГ на запрос депутата Бундестага от Левой партии Бригитте Фрайхольд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Среди статей расходов - оплата коммунальных услуг для бывших сотрудников, обслуживание земельных участков и зданий. Сюда не включено участие германской стороны в расходах по строительству сооружений, хотя €480 млн, которые власти ФРГ потратили с 2012 по 2019 годы на все строительные мероприятия партнеров по НАТО в Германии, "почти исключительно" выпадают на долю американцев.

Сейчас в четырех землях ФРГ размещены около 35 700 американских солдат. Больше половины (18 459) находятся в Рейнланд-Пфальце, 11 689 - в Баварии, 3036 - в Баден-Вюртемберге и 2471 - в Гессене. Дополнительно поддержку им оказывают около 17 тыс. американских и 12 тыс. немецких гражданских.

Фрайхольд подвергла критике финансовое участие Германии в размещении военных США. "Германия является центральной платформой для проведения США военных операций по всему миру. Оказание им помощи со стороны германских налогоплательщиков должно быть, наконец, прекращено", - считает депутат.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Судно Open Arms с мигрантами причалило к Лампедузе
Европа 09:57
В новом горно-металлургическом комплексе в Узбекистане планируется добыча 33 млн тонн руды
Бизнес 09:46
Эрдоган и Меркель провели телефонный разговор
Турция 03:09
Узбекистан за год увеличил объем импорта из Сингапура в 10 раз
Бизнес 20 августа 18:22
Туск обвинил Джонсона в намерении создать границу между Ирландией и Северной Ирландией
Другие страны 20 августа 17:24
Во Франции задержали пять человек за подготовку нападений на полицию во время саммита G7
Европа 20 августа 17:10
Лента новостей
В Пекине зарегистрировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6
Китай 10:21
Приостановлена подача газа в некоторых частях Баку и Гянджи
Энергетика 10:13
Индекс цен промышленной продукции Грузии увеличился на 3,2%
Финансы 10:09
Проводится прощальная церемония с погибшим пилотом Миг-29 (ФОТО)
Азербайджан 10:03
Газовый госконцерн Туркменистана приобретет контрольно-измерительные приборы
Тендеры 10:02
"AzerTelecom" приняла участие в выставке инновационных технологий в Туркменистане (ФОТО)
ИКТ 10:00
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 09:59
Судно Open Arms с мигрантами причалило к Лампедузе
Европа 09:57
За полгода правоохранительными органами изъято свыше полутора тонны наркотических средств
Общество 09:53