"Полиция региона долины реки Темзы расследует ограбление в Бленхеймском дворце. Полиция получила сообщение о происшествии в 4.57 утра субботы (6.57 мск). Злоумышленники проникли во дворец ночью и покинули место преступления примерно в 4.50 утра. Пострадавших нет. Так как унитаз был подключен к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению", - говорится в заявлении полиции.