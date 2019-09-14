Из дворца в Оксфордшире, где родился Черчилль, украли золотой унитаз

14 сентября 2019 17:01 (UTC+04:00)
Полиция разыскивает золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, сообщило региональное полицейское управление.
Сделанный из цельного 18-каратного золота унитаз, оцениваемый в миллион фунтов стерлингов, был изготовлен итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом и присутствовал во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом за дверью туалета. В 2016 году инсталляция выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхейма.
"Полиция региона долины реки Темзы расследует ограбление в Бленхеймском дворце. Полиция получила сообщение о происшествии в 4.57 утра субботы (6.57 мск). Злоумышленники проникли во дворец ночью и покинули место преступления примерно в 4.50 утра. Пострадавших нет. Так как унитаз был подключен к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению", - говорится в заявлении полиции.
"Произведение искусства пока не найдено. Мы просим всех, кто слышал или видел что-то подозрительное во время происшествия, связаться с полицией", - отмечается в документе.
Предполагается, что злоумышленников было несколько и они приехали к дворцу на двух автомобилях. В настоящее время по подозрению в связи с ограблением задержан 66-летний мужчина.
Музей подтвердил факт исчезновения унитаза и сообщил в Twitter, что из-за инцидента дворец будет закрыт как минимум до конца дня.

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