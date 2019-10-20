ЕС готов предоставить Великобритании трехмесячную отсрочку Brexit

Европейский союз (ЕС) склоняется к тому, чтобы предоставить Великобритании отсрочку Brexit на три месяца, если премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону не удастся провести на следующей неделе через парламент соглашение с ЕС об условиях "развода". Об этом сообщила в воскресенье газета The Times со ссылкой на дипломатические источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, Брюссель настроен на то, что Великобритания сможет покинуть европейское сообщество и ранее, а ориентировочными датами "развода" будут установлены 1 и 15 число ноября, декабря и января.

По информации газеты, решение ЕС об этом не будет принято, пока не станет ясно, получится ли у Джонсона добиться от Палаты общин одобрения сделки. В случае если британский премьер столкнется с серьезными сложностями, например, если парламент обяжет его провести повторный референдум по Brexit, тогда такие страны Евросоюза, как, Германия, будут настаивать на более значительной отсрочке Brexit, например, до июня следующего года.

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