Бывшего сообщника лондонского террориста арестовали в центре Англии

2 декабря 2019 09:51 (UTC+04:00)

Один из бывших сообщников 28-летнего Усмана Хана, устроившего 29 ноября теракт на Лондонском мосту, арестован полицией в английском городе Стоук-он-Трент. Об этом сообщает в понедельник телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 34-летний Назам Хуссейн задержан "по подозрению в подготовке теракта" в результате обыска в его доме.

В 2012 году Назам Хуссейн вместе с Усманом Ханом и еще семью сообщниками был приговорен к тюремному заключению за подготовку взрыва на Лондонской фондовой бирже. Они были освобождены в декабре прошлого года.

Однако, как заявил представитель полиции графства Уэст Мидлендс, пока "нет информации, позволяющей предположить", что арест Назама Хуссейна был связан с нападением на Лондонском мосту.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лондонский мост открыли после теракта
Европа 05:25
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
В мире 30 ноября 23:22
Британская полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Европа 30 ноября 07:00
Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
Европа 30 ноября 02:50
При теракте на Лондонском мосту погибли два человека
Европа 30 ноября 00:08
Рафаэль Бенитес согласится возглавить "Арсенал" с зарплатой не ниже €14 млн в год
Спорт 29 ноября 22:31
Лента новостей
Оглашена дата начала добычи газа с месторождения "Абшерон"
Энергетика 10:35
Узбекистан завершает строительство первой нитки нового газопровода
Энергетика 10:31
В результате пожара на западе Иордании погибли 13 пакистанцев
Арабские страны 10:29
Во Франции отменили "красный" уровень погодной опасности
Европа 10:29
TANAP – это мега проект, направленный к миру и процветанию (Эксклюзив)
Турция 10:28
Лавров обсудит в Баку нагорно-карабахское урегулирование
Нагорно-карабахский конфликт 10:24
Казахстанское АО привлечет работы по ремонту компрессорного оборудования
Тендеры 10:23
Водные объекты на оккупированных территориях Азербайджана подвергаются большому антропогенному влиянию
Общество 10:19
Трест комплексных буровых работ SOCAR объявил тендер
Тендеры 10:12